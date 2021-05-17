Тюменскую область ждет аномальное изменение погоды

После нетипичной для мая жары тюменцев ожидают заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшие два дня юг Тюменской области ждет резкое похолодание, местами температура воздуха опустится ниже нуля. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Гидрометцентре.

«На юге Тюменской области ожидается понижение температуры воздуха. 19 и 20 мая в приземном слое местами ожидаются заморозки, до 0 и -3 градусов», — рассказали URA.RU в тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что на юг Тюменской области движутся грозы. Как пояснили метеорологи, эти погодные явления закончились в ночь с 17 на 18 мая. В ближайшее время могут наблюдаться только остаточные явления.