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В ЯНАО запускают дополнительные паромные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, судоходство, корабль, баржа, обь, река, теплоход
По маршруту Салехард—Приобье будут ходить дополнительные паромы Фото:

По маршруту Салехард—Приобье, а ЯНАО запускаются дополнительные паромы из-за высокого спроса на билеты. На 21, 23, 25 и 27 мая добавлено четыре рейса, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В этом году очень ранний ледоход, поэтому, изучив потребность, перевозчик принял решение начать навигацию раньше», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. Сейчас на этом маршруте работают два перевозчика. Второй добавил один дополнительный рейс — на 26 мая.

Одной из причин, из-за которой вырос спрос на билеты на паром, стало закрытие трассы Салехард—Надым. Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с дорогой доставили неудобства магазинам крупной федеральной сети в окружной столице. А интернет-магазину «Wildberries» пришлось изменить способ доставки грузов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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