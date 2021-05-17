В ЯНАО запускают дополнительные паромные рейсы

По маршруту Салехард—Приобье будут ходить дополнительные паромы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По маршруту Салехард—Приобье, а ЯНАО запускаются дополнительные паромы из-за высокого спроса на билеты. На 21, 23, 25 и 27 мая добавлено четыре рейса, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В этом году очень ранний ледоход, поэтому, изучив потребность, перевозчик принял решение начать навигацию раньше», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. Сейчас на этом маршруте работают два перевозчика. Второй добавил один дополнительный рейс — на 26 мая.

Одной из причин, из-за которой вырос спрос на билеты на паром, стало закрытие трассы Салехард—Надым. Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с дорогой доставили неудобства магазинам крупной федеральной сети в окружной столице. А интернет-магазину «Wildberries» пришлось изменить способ доставки грузов.