29 апреля 2021
28 апреля 2021

Сетевой гигант ЯНАО остался без продуктов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Карусель мегамаркет. Челябинск., карусели, супермаркет, пустые полки, спиртное, магазин, прилавок
Дорогу в Салехард закрыли из-за потепления Фото:

Из-за закрытия дороги Салехард — Надым сетевой магазин перестал получать продукты. По словам корреспондента URA.RU, в магазинах «Пятерочка» стоят полупустые прилавки, когда как местные предприниматели подготовились и закупились необходимыми товарами заранее.

«Полки полупустые практически во всех „Пятерочках“ в Салехарде. Товаров первой необходимости нет», — сообщает корреспондент URA.RU.

В пресс-службе x5 Retail Group ответили URA.RU, что сбой в поставке товаров произошел в связи с осложненной обстановкой на автодороге Салехард — Надым. «Мы находимся в диалоге с региональным правительством и ищем возможность для стабилизации поставок» — сообщили в компании.

Частники в Салехарде готовятся к сезону распутицы заранее. Они закупают больше товаров, возят их на «подушках» через переправу из Лабытнанги. Теперь местные жители вновь вернулись к покупкам в частные магазины «Арго», «Стерх», «Кристалл».

Ранее URA.RU сообщало, что дорогу Салехард — Надым закрыли из-за подмывания талыми водами участков трассы. Из-за закрытия дороги начались перебои не только с доставкой продуктов в магазины, но также стали задерживаться посылки.

Пустые прилавки в «Пятерочке». Салехард

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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