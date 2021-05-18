Путин призвал прекратить обстрелы между Палестиной и Израилем

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Пресс-конференция Путина. Москва, злой, указательный палец, путин владимир
Российский лидер обеспокоен конфликтом Фото:

Палестина и Израиль должны прекратить боевые действия и начать искать решение конфликта. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на вручении ему верительных грамот послами иностранных государств.

«Мы с тревогой следим за конфликтом на Ближнем Востоке. Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение военных действий с обеих сторон и активный поиск решения», — отметил он на выступлении.

Кроме того, российский лидер напомнил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и стремится вносить свой вклад в урегулирование постоянных кризисов. Руководство страны также решает и многие другие неотложные международные проблемы, пояснил президент. Так, 16 мая заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН призвал провести срочное заседание ближневосточного «квартета» на уровне министров из-за ситуации конфликта Израиля и Палестины, напоминает телеканал 360.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия занимается организацией встречи граждан Палестины и Израиля в Москве. Это является неотъемлемым процессом урегулирования действий военных с обоих сторон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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