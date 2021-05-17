В ХМАО сняли ограничения с ресторанов и кафе

В ХМАО с 19 мая снимается ограничение на работу общепита до 23:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО отменили коронавирусный запрет на работу общепита до 23:00. Постановление вступит в силу с 19 мая. Однако всем предпринимателям придется заявить о готовности принимать посетителей, оставив заявку на портале «Цифровое уведомление». Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила на заседании оперативного штаба Югры после доклада Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора, оценив все показатели, полагает возможным возобновить деятельность организаций, но при строгом соблюдении всех рекомендаций», — сказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Комарова подчеркнула, что ограничение для общепита снимается только при условии соблюдения правил безопасности и заявки от предпринимателей о готовности возобновить работу в ночное время. «Те из предпринимателей, кто готов выполнить защитные протоколы и рекомендации, должны объявить об этом через платформу „Цифровое уведомление“. Это обязательное условие для возобновления деятельности», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовы снять ограничения для общепита. Основным условием для этого была стабильная эпидситуация в регионе.