В ХМАО с 17 мая могут снять ограничения на работу общепита Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО готовы снять коронавирусные ограничения на работу общепита до 23:00, если в регионе не ухудшится эпидситуация. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила во время заседания оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«В отношении организаций общественного питания и их работы без ограничения. С 17 мая, при не ухудшении эпидемиологической ситуации и ее характеристик, ограничения снимаются», — сказала Комарова.

При этом, до 31 мая продлили ограничение на деятельность детских игровых комнат и оказание услуг по курению кальяна. «Также продлевается действие постановления о необходимости проведения профилактических мероприятий в общежитиях и образовательных организациях», — заключила губернатор ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО предложили ослабить ограничения для кафе и ресторанов. Тогда Комарова поручила департаменту экономического развития совместно с предпринимателями продумать предложение по изменению режима работы для заведений общепита.