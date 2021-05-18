В России не продлят заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, масло, покупатели, витрина, магазин, масло подсолнечное
Минсельхоз надеется на избежание резких скачков в ценах на сахар и масло Фото:

Ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу не планируют продлевать по окончанию срока их действия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев по итогам очередного заседания федерального оперативного штаба.

«Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», — приводит заявление министра пресс-служба Минсельхоза. Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз надеется на понимание участников рынка и контроль со стороны региональных органов управления АПК. Ценовое соглашение по сахару истекает 1 июня, а по подсолнечному маслу — 1 октября, напоминает «Интерфакс».

Ранее из-за пандемии коронавируса в России выросли цены на сахар и подсолнечное масло. Поэтому в декабре 2020 года правительство приняло меры по сдерживанию цен на данные категории продуктов, напоминает «Царьград».

Несмотря на заморозку цен, в апреле обе категории товаров выросли в цене. Стоимость сахара выросла в среднем по стране на 1,9%, а масло подорожало на 1,4%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...