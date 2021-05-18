В России не продлят заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Минсельхоз надеется на избежание резких скачков в ценах на сахар и масло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу не планируют продлевать по окончанию срока их действия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев по итогам очередного заседания федерального оперативного штаба.

«Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», — приводит заявление министра пресс-служба Минсельхоза. Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз надеется на понимание участников рынка и контроль со стороны региональных органов управления АПК. Ценовое соглашение по сахару истекает 1 июня, а по подсолнечному маслу — 1 октября, напоминает «Интерфакс».

Ранее из-за пандемии коронавируса в России выросли цены на сахар и подсолнечное масло. Поэтому в декабре 2020 года правительство приняло меры по сдерживанию цен на данные категории продуктов, напоминает « Царьград» .

Несмотря на заморозку цен, в апреле обе категории товаров выросли в цене. Стоимость сахара выросла в среднем по стране на 1,9%, а масло подорожало на 1,4%.