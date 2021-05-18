В России запретят продавать оружие судимым

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После трагедии в Казани Госдума усилила контроль за оборотом оружия Фото:
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Контроль над оборотом оружия в России будет усилен. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

«Документом, в частности, устанавливается запрет на распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлению боевых свойств списанного оружия», — указано на сайте Госдумы. Проект закона предлагает запретить выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Также запрет коснется тех, кто привлекался к административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своей машиной нетрезвому водителю, а также за отказ пройти медицинской освидетельствование на состояние опьянения.

Вопрос об ужесточении контроля над оборотом оружия поднял президент Владимир Путин после трагедии в Казани 11 мая. Бывший ученик гимназии №175 зашел в образовательное учреждение и открыл огонь по людям, пишет «Федеральное агентство новостей». Погибли семь учеников и два учителя, десятки человек получили ранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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