Путин: в России усилят контроль над оборотом оружия

Президент требует от правительства РФ усилить контроль за оборотом оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В России ужесточат контроль над оборотом оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Надо повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль над его оборотом», — сообщил Путин на совещании с правительством. Трансляцию ведет «Россия 24» на своем youtube-канале.

Глава Росгвардии Виктор Золотов уже составил список, как можно ужесточить эти требования. «Справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные. Надо ужесточить требования для получения охотничьего билета, ввести курсы „молодого бойца“. Выдавать полуавтоматическое оружие предлагается после того, как человек уже проходил пять лет с другими видами оружия», — ответил он президенту на совещании.

Ранее президент поручил Золотову создать новое положение о видах оружия, которое может быть на руках граждан. Поручение появилось после трагедии в казанской гимназии №175. Бывший ученик напал на образовательное учреждение, погибли восемь человек, более 30 пострадали. Депутаты Госдумы уже предложили ввести административную ответственность за оборот легкой пневматики или холодного оружия для самообороны.