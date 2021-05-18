18 мая 2021

В США появится оружие, способное ударить по Москве из Лондона

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Новые гиперзвуковые американские ракеты смогут поразить Москву из Лондона. Фото:

В 2023 году на вооружении американской армии появится гиперзвуковые ракеты дальнего действия (LRHW), способные преодолеть 2776 километров, то есть из Лондона они будут способны долететь до Москвы. Об этом в журнале Popular Mechanics написал Кайл Мизоками.

Из Европы — скажем, из Лондона — гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», — цитирует Мизоками РИА «Новости». По его словам такие ракеты будут летать в 17 раз быстрее скорости звука и поступят на вооружение в 2023 году.

Запускать LRHW планируется из пусковых контейнеров на тягачах. С позиций на Тихом океане новые ракеты смогут накрыть Южную Корею, Японию и Китай.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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