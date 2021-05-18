18 мая 2021

Экономист предсказал рублю взрывной рост. Сроки

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Рубль на Дне открытых дверей Банка России. Екатеринбург, рубль
Рубль укрепится в конце 2021 или начале 2022 года Фото:
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Экономический кризис 2020

Курс рубля может укрепиться до показателей 2019 года к концу 2021 года или к началу 2022 года. Это станет возможным, если закончится борьба с коронавирусом, тогда зависимость рубля от цен на нефть спровоцирует взрывной рост. Об этом заявил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», — цитирует Маслова «Прайм».

Рубль стал аутсайдером на фоне других валют в развивающихся странах из-за роста геополитического компонента в составе российской валюты. Аналитик назвал рубль рисковым активом. «И то, что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле», — отметил Маслов.

При этом санкции со стороны США в отношении России вряд ли сильно ослабят национальную валюту, считает аналитик. Факторами риска является возможное отключение РФ от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный госдолг страны, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов сообщил, как заработать на падении курса рубля. Он предлагает вкладываться в иностранную валюту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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