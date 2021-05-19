Фанаты считают, что певец в паре с Диной Саевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поклонники певца Егора Крида считают, что он втайне встречается с тиктокершей Диной Саевой. В соцсетях предполагают, что пара какое-то время была в ссоре, а теперь они снова вместе.

Пользователи сверили геолокации фотографий Крида и Саевой и выяснили, что пара проводит время вместе. В TikTok появился ролик, где пользователи наглядно это продемонстрировали, сообщает радио «Комсомольская правда».

Знаменитости были в одних и тех же заведениях и на одних и тех же концертах, заметили фанаты. Крид и Саева в дин день надели одинаковые розовые худи одного бренда. В соцсетях считают, что артисты могли купить одинаковую одежду, как иногда делают пары. Либо певец мог отдать девушке свою одежду, когда она замерзла. Фанаты в комментариях под видео обрадовались возможному воссоединению пары.

В 2020 году Саевой и Криду приписывали роман. Они не отрицали и не подтверждали слухи. Осенью артисты заблокировали друг друга в соцсетях.

Ранее стало известно, сколько денег Крид тратит на девушек. По словам исполнителя, он тратит на девушек больше, чем на себя. Певец отметил, что уходит пять миллионов точно, но при этом его избранницы хорошо зарабатывали и не просили у него денег.