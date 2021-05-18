Большинство высаженных деревьев, по данным местного блогера, не выжили (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на проспекте Мальцева погибло 85% высаженных зимой деревьев. Об этом 19 мая рассказал местный блогер Илья Винштейн.

«На проспекте Мальцева погибло 85% деревьев. <…> Из 265 деревьев вегетация была замечена только на 41 дереве. Все остальные высохли», — написал Винштейн в своем блоге в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что на участке от Ледового дворца до ТРЦ «Стрекоза» смертность деревьев составила 81%, а на участке от культурного центра «Современник» до центра «Мостовик» — 88%.

По его словам, на проспекте газон взошел только местами. Его тоже высадили зимой. Блогер добавил, что часть почвы растрескалась, а на сухих деревьях поселились пауки.

«В настоящий момент заказчик работ — МКУ „Управление капитального строительства“ проводит обследование всхожести газонов и приживаемости деревьев на улице Мальцева. По итогу подрядной организации будут предъявлены претензии», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что все недостатки устранят в рамках гарантийных обязательств.

Деревья вдоль новой улицы Мальцева высадили в середине декабря 2020 года. В техзадании было указано, что там до 25 октября должны были высадить 263 березы. В декабре власти объяснили позднюю посадку тем, что зимой деревья «испытывают значительно меньший стресс, чем при пересадке в период вегетации». Строительство проспекта Мальцева началось в 2019 году.

Процент смертности деревьев по данным блогера Фото: соцсеть «ВКонтакте», «Блог Ильи Винштейна»

На месте газона, по данным блогера, образовались трещины Фото: соцсеть «ВКонтакте», «Блог Ильи Винштейна»