18 мая 2021
17 мая 2021
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15 мая 2021

В аэропорту ХМАО нашли десятки сотрудников, работающих незаконно

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Нарушители из числа водителей спецтехники аэропорта Фото:

Водители различного спецтранспорта аэропорта Белоярский (ХМАО) работали без справок об обязательном психиатрическом освидетельствовании. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В соответствии с законом психиатрическое освидетельствование является обязательной процедурой. Всего в аэропорту выявлено 27 человек, у которых не оказалось необходимых справок», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в прокуратуре добавили, что все нарушения выявлены у водителей спецтехники: снегоуборщики, погрузчики, тракторы, трапы. Сургутским транспортным прокурором внесено представление руководителю аэропорта Белоярский. Устранение нарушений закона контролируется ведомством.

Ранее URA.RU писало, что гендиректора «дочки» Utair наказала прокуратура. Нарушен федеральный закон «Об охране окружающей среды».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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