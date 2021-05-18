В аэропорту ХМАО нашли десятки сотрудников, работающих незаконно

Водители различного спецтранспорта аэропорта Белоярский (ХМАО) работали без справок об обязательном психиатрическом освидетельствовании. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В соответствии с законом психиатрическое освидетельствование является обязательной процедурой. Всего в аэропорту выявлено 27 человек, у которых не оказалось необходимых справок», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также в прокуратуре добавили, что все нарушения выявлены у водителей спецтехники: снегоуборщики, погрузчики, тракторы, трапы. Сургутским транспортным прокурором внесено представление руководителю аэропорта Белоярский. Устранение нарушений закона контролируется ведомством.
Ранее URA.RU писало, что гендиректора «дочки» Utair наказала прокуратура. Нарушен федеральный закон «Об охране окружающей среды».
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