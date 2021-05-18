18 мая 2021
17 мая 2021

В Тюмени водителя «Яндекс.Такси» обматерили из-за 10 рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Яндекс.Такси» в перепалку вступать не стала Фото:

Муж пассажирки такси обложил нецензурной бранью водителя «Яндекса», конфликт произошел из-за сдачи в десять рублей. О ситуации в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» рассказал анонимный очевидец.

«Ситуация: поездка за 140 рублей. Женщина дает 150. И сидит ждет 10 рублей. Водитель отправила ее менять, так как нет сдачи. Либо предложила перевести эту сдачу на карту или баланс телефона. Прибежал ее муж и стал оскорблять водителя», — написал анонимный свидетель ситуации в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Свой пост очевидец подкрепил роликом. На нем мужчина нецензурно выражается и кричит на девушку за рулем. «Я тебя выкину сейчас из этого такси! Номер своего администратора мне давай! Ты ****** (офигела) так разговаривать с пассажирами?! Ты знаешь, кто этот человек?» — возмущается тюменец на видео.

В комментариях к посту пользователи социальной сети осудили поведение мужчины. Однако некоторые участники обсуждения все же отметили, что у водителей такси должна быть сдача.

В пресс-службу «Яндекс.Такси» направлен официальный запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень зашел агрегатор такси DiDi. Водителям пообещали высокие зарплаты, а они, в свою очередь, пожаловались на агрессивный маркетинг.

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