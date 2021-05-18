Правозащитники: в пермской ИК осужденные вогнали в себя гвозди

Осужденные могли намеренно травмировать себя из-за конфликта с администрацией исправительного учреждения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В исправительной колонии строгого режима №10 Чусовского округа Пермского края трое осужденных вогнали себе в тело гвозди. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края (ОНК) Оксана Асауленко. Она отметила, что осужденные заявили об акте членовредительства в интернете.

«В сети интернет появилось видео, на котором трое осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщают, что совершили членовредительство — загнали гвозди в грудную клетку. Полученные травмы, по их словам, не зафиксированы, гвозди достали без наркоза. Обращения в ГУФСИН и в Кизеловскую прокуратуры направлены», — написала Асауленко. Она добавила, что сейчас Кизеловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях края Михаил Никонов проводит по данному факту проверку.

Председатель ОНК Георгий Ситников заявил URA.RU, что ознакомился с видеозаписью и «также подготовил запрос по этим осужденным». «Да, я посмотрел эту видеозапись. Меня насторожило, что не были надлежащим образом зафиксированы телесные повреждения. Это достаточно серьезное нарушение [со стороны администрации ИК-10]. Поскольку по всем случаям получения осужденными каких-либо травм, должна быть извещена прокуратура», — сказал Ситников. По его словам, на такой шаг осужденные пошли из-за конфликта с одним из сотрудников администрации ИК-10. Когда именно это произошел случай намеренного травмирования лицами, отбывающими наказание в колонии Прикамья, Ситников уточнить затруднился.

В пресс-службе ГУ ФСИН края на запрос URA.RU ответили, что предоставят комментарий в течение семи дней. К моменту опубликования новости ответ от ведомства не поступил. По данным правозащитников, колония №10 — самое большое по площади исправительное учреждение на территории края. Она также является одной из самых крупных по числу отбывающей в ней наказание лиц.