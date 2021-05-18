18 мая 2021
17 мая 2021

Правозащитники: в пермской ИК осужденные вогнали в себя гвозди

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, covid19, коронавирус, covid
Осужденные могли намеренно травмировать себя из-за конфликта с администрацией исправительного учреждения Фото:

В исправительной колонии строгого режима №10 Чусовского округа Пермского края трое осужденных вогнали себе в тело гвозди. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края (ОНК) Оксана Асауленко. Она отметила, что осужденные заявили об акте членовредительства в интернете.

«В сети интернет появилось видео, на котором трое осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщают, что совершили членовредительство — загнали гвозди в грудную клетку. Полученные травмы, по их словам, не зафиксированы, гвозди достали без наркоза. Обращения в ГУФСИН и в Кизеловскую прокуратуры направлены», — написала Асауленко. Она добавила, что сейчас Кизеловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях края Михаил Никонов проводит по данному факту проверку.

Председатель ОНК Георгий Ситников заявил URA.RU, что ознакомился с видеозаписью и «также подготовил запрос по этим осужденным». «Да, я посмотрел эту видеозапись. Меня насторожило, что не были надлежащим образом зафиксированы телесные повреждения. Это достаточно серьезное нарушение [со стороны администрации ИК-10]. Поскольку по всем случаям получения осужденными каких-либо травм, должна быть извещена прокуратура», — сказал Ситников. По его словам, на такой шаг осужденные пошли из-за конфликта с одним из сотрудников администрации ИК-10. Когда именно это произошел случай намеренного травмирования лицами, отбывающими наказание в колонии Прикамья, Ситников уточнить затруднился.

В пресс-службе ГУ ФСИН края на запрос URA.RU ответили, что предоставят комментарий в течение семи дней. К моменту опубликования новости ответ от ведомства не поступил. По данным правозащитников, колония №10 — самое большое по площади исправительное учреждение на территории края. Она также является одной из самых крупных по числу отбывающей в ней наказание лиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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