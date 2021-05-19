Россия пустит Запад следить за ее войсками на границе с Украиной

Европейская страна проведет инспекцию в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Швейцария проведет инспекцию в двух регионах России с 19 по 21 мая. Проверка пройдет согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15 тысяч квадратных километров», — сказал Рыжков телеканалу «Звезда». Россия дала согласие на инспекцию.

Такие проверки проходят в пределах указанного района для определения масштабов военной деятельности или подтверждения ее отсутствия. Инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, которые находятся в пределах района.

Ранее в Киеве заявили о попытках России вернуть Украину в сферу своего влияния. Об этом сказал главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.