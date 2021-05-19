Российские регионы провалили поручение Путина по вакцинации

Аутсайдером по темпам вакцинации стал Дагестан Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стало известно, какие регионы России стали аутсайдерами по темпам вакцинации от коронавируса. Исследование с 16 по 18 мая провели в РБК. Там изучили информацию на официальных сайтах местных властей и опросили региональные оперштабы и минздравы.

Две дозы вакцины получили чуть более 9 млн, это 6,17% населения России. Аутсайдерами стали регионы Кавказа. Меньше остальных по две прививки от коронавируса получили в Кабардино-Балкарии (2,8%), в Чечне (3%) и в Северной Осетии (3,9%). Главным аутсайдером стал Дагестан (2,5%), пишет РБК.

Минимум одну дозу препарата от COVID-19 получили: Чукотка (23,9% от общего числа населения), Ненецкий автономный округ (16,7%), Белгородская (16,6%) и Магаданская области (15,2%), Мордовия (15%), Сахалинская область (13,9%), Тува (13,5%), Забайкальский край (13,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (13,6%) и Калмыкия (13%).

В Роспотребнадзоре отметили, что для окончания пандемии в стране необходимо вакцинировать 60% взрослого населения, сообщает Nation News. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны привиться до начала осеннего сезона, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее президент Владимир Путин призвал россиян привиться от коронавируса. Он отметил в послании Федеральному собранию, что у всех жителей страны должна быть возможность пройти вакцинацию.