В России могут создать единую базу должников по алиментам

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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп
Должников внесут в единый реестр Фото:

В России может появиться реестр должников по алиментам. С соответствующим предложением выступил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников», — заявил Чуйченко во время заседания Совета Федерации, трансляция которого велась на сайте верхней палаты парламента. По его словам, внесение должника в реестр будет накладывать на него определенные ограничения.

Ранее стало известно, что из-за различных долгов, в том числе по алиментам, около семи миллионам россиян запретили покидать пределы России. Данная цифра составляет примерно треть от общего числа должников, которых в стране порядка 18,9 миллиона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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