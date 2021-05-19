В России могут создать единую базу должников по алиментам

Должников внесут в единый реестр Фото: Илья Московец © URA.RU

В России может появиться реестр должников по алиментам. С соответствующим предложением выступил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников», — заявил Чуйченко во время заседания Совета Федерации, трансляция которого велась на сайте верхней палаты парламента. По его словам, внесение должника в реестр будет накладывать на него определенные ограничения.

Ранее стало известно, что из-за различных долгов, в том числе по алиментам, около семи миллионам россиян запретили покидать пределы России. Данная цифра составляет примерно треть от общего числа должников, которых в стране порядка 18,9 миллиона.