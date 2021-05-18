18 мая 2021

СМИ: семь миллионов россиян не смогут выехать за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Около семи миллионов россиян стали невыездными из-за накопленных долгов. Фото:

Около семи миллионам россиян в настоящее время запрещено покидать пределы России из-за накопленных долгов. Об этом журналистам рассказали в ФССП РФ.

«На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными <…>. Это около трети от общего числа граждан с долгами — всего их в России 18,9 млн», — пишут «Известия», ссылаясь на данные ведомства. Запрет пересекать российскую границу накладывается на граждан, которые накопили долг свыше 30 тысяч рублей, а период просрочки составил более 90 дней. 10 месяцев назад таковых было около четырех миллионов человек.

Подавляющее большинство невыездных должны деньги банкам и другим финансовым организациям. Также россияне накапливают долги за алименты, штрафы ГИБДД и услуги ЖКХ. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает, что ограничивать для большинства должников выезд за рубеж смысла нет, потому что они и так не летают в другие страны. По статистике за рубеж выезжает только 5% россиян, добавил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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