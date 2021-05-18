Родители ЯНАО смогут бесплатно контролировать смартфоны детей

Взрослые смогут контролировать не только, где находится ребенок, но и на какие сайт он заходит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все родители школьников ЯНАО смогут бесплатно получить лицензионную копию программы, обеспечивающей безопасность в интернете. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания окружной антитеррористической комиссии, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Программное обеспечение для смартфонов позволит настраивать интернет-трафик и ограничивать доступ несовершеннолетних к опасному контенту. «Каждый родитель должен знать, что есть возможность бесплатно установить программное обеспечение, которое позволит контролировать контент, который просматривает ребенок», — дал поручение глава региона.

Проработкой вопроса распространения софта займется окружной департамент образования. Как пояснили URA.RU в правительстве ЯНАО, речь идет о предоставлении бесплатного доступа родителям к лицензионной копии программы Kaspersky Safe Kids (в свободном доступе предлагается пользователям за 900 рублей).

«Приложение позволит контролировать, сколько времени дети проводят с гаджетами, настраивать временные ограничения на игры и другие программы, видеть активность ребенка в интернете, блокировать доступ к сайтам определенной тематики», — рассказали в пресс-службе. Контролировать со своих смартфонов родители смогут и место нахождения ребенка.

По информации ямальских властей, повсеместное установление родительского контроля поможет не только решить вопрос профилактики деструктивного поведения среди молодежи. Наряду с рядом других принимаемых мер это поможет обеспечить безопасность школьников.

По информации департамента образования ЯНАО, на территории округа находится 459 образовательных учреждений. Обучение там проходят почти 77 тысяч юных ямальцев.