Родители ЯНАО смогут бесплатно контролировать смартфоны детей

Все родители школьников ЯНАО смогут бесплатно получить лицензионную копию программы, обеспечивающей безопасность в интернете. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания окружной антитеррористической комиссии, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Программное обеспечение для смартфонов позволит настраивать интернет-трафик и ограничивать доступ несовершеннолетних к опасному контенту. «Каждый родитель должен знать, что есть возможность бесплатно установить программное обеспечение, которое позволит контролировать контент, который просматривает ребенок», — дал поручение глава региона.
Проработкой вопроса распространения софта займется окружной департамент образования. Как пояснили URA.RU в правительстве ЯНАО, речь идет о предоставлении бесплатного доступа родителям к лицензионной копии программы Kaspersky Safe Kids (в свободном доступе предлагается пользователям за 900 рублей).
«Приложение позволит контролировать, сколько времени дети проводят с гаджетами, настраивать временные ограничения на игры и другие программы, видеть активность ребенка в интернете, блокировать доступ к сайтам определенной тематики», — рассказали в пресс-службе. Контролировать со своих смартфонов родители смогут и место нахождения ребенка.
По информации ямальских властей, повсеместное установление родительского контроля поможет не только решить вопрос профилактики деструктивного поведения среди молодежи. Наряду с рядом других принимаемых мер это поможет обеспечить безопасность школьников.
По информации департамента образования ЯНАО, на территории округа находится 459 образовательных учреждений. Обучение там проходят почти 77 тысяч юных ямальцев.
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