Курганский сенатор раскрыл детали поездки в Сирию

Делегация Совета Федерации посетила Сирию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация Совета Федерации под руководством сенатора от Курганской области Сергея Муратова в рамках визита в Сирию встретилась с российскими военными и поздравила военнослужащих с 76-й годовщиной Победы. Итоги поездки подводятся 19 мая на заседании Совета Федерации, рассказал URA.RU Муратов.

«Наша делегация встретилась с командующим группировкой генерал-лейтенантом Александром Чайко и обсудила основные аспекты военно-политической ситуации в Сирии, перспективы развития российско-сирийских отношений», — сообщил Муратов. Помимо этого, сенаторы провели рабочую встречу с представителем сирийских вооруженных сил контр-адмиралом Юсефом Мунзером.

На пункте базирования «Тартус» сенаторы встретились с командованием и офицерами боевого расчета. Также делегация посетила подразделение ВДВ, которое охраняет пункт базирования, заставы, несущие боевое дежурство по охране авиабаз, авиационное подразделение. Отличившимся военнослужащим вручили памятные подарки. На авиабазе «Хмеймим» члены делегации возложили цветы к памятнику погибшим военнослужащим.

Муратов является членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Вместе с ним в состав делегации входили сенаторы Маргарита Павлова и Сергей Митин. 19 мая Муратов доложил об итогах визита председателю СФ Валентине Матвиенко, которая поблагодарила его за активную работу.