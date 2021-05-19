Участники конференции обсудили проблемы коронавируса и угрозы биологического терроризма Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Пентагон должен раскрыть деятельность своих биолабораторий, чтобы мировое сообщество могло убедиться в мирном характере их работы. Такое мнение, выступая на Первой Российско-Армянской конференции об угрозах биологического характера и борьбе с последствиями пандемии, высказал модератор конференции, обозреватель Александр Александровский.

«Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов, особенно важно если не прекратить работу военных биолабораторий, то потребовать ее прозрачности», — сказал обозреватель «Ридуса», модерирующий конференцию. По словам Александровского, уже не первый год международные эксперты в сфере медицины, биологии, поддерживающие их журналисты, общественники, политики просят открыть информацию биолабораторий Пентагона, чтобы убедиться в мирном характере работы.

Александровский отмечает, что США сами регулярно бездоказательно обвиняют Россию в распространении боевых отравляющих веществ. Он напомнил, что вторжение американцев в Ирак начиналось с таких же обвинений. «Без системной и целенаправленной комплексной работы по биозащите и биобезопасности любое государство может стать легкой жертвой современного био- и агротерроризма», — сказал участник конференции.

Конференция стартовала в Ереване 19 мая. В ней кроме России и Армении принимают участие представители Украины, Сербии и Болгарии. Она посвящена темам биологической безопасности, распространения коронавируса и вакцинации.

Ранее вирусолог назвал URA.RU болезнь, которая страшнее коронавируса. Биологической угрозой может стать птичий грипп, если он начнет передаваться от человека к человеку.