Птичий грипп может прогрессировать и передаваться от человека к человеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пандемию коронавируса птичий грипп, который из Японии может распространиться по всему миру, станет серьезной биологической угрозой. Но это произойдет только в том случае, если птичий грипп начнет передаваться от человека к человеку — как показали исследования, это вполне вероятно. Об этом URA.RU заявил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Главная опасность птичьего гриппа — чтобы он не приобрел возможность передаваться от человека к человеку. Это крайне тяжелое, смертельное заболевание, и будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно», — предупредил Чепурнов.

Пока единственный способ борьбы с вирусом — уничтожать кур, которые могут быть разносчиком инфекции. Однако опасность распространения птичьего гриппа по всему миру все еще остается. «Подхватить инфекцию от птицы человек тоже может, и в этом случае течение болезни будет самым угрожающим — вероятность летального исхода достаточно высока. Поэтому сейчас применяются такие серьезные меры — кур уничтожают тысячами, и другого выхода нет. Необходимо также контролировать птичников, которые будут заниматься забоем», — отметил вирусолог.

Как напомнил собеседник агентства, птичий грипп уже попадал на территорию РФ — тогда предпринимались серьезные меры с забоем птиц. «Конечно, в условиях сегодняшней пандемии добавление угрозы птичьего гриппа — очень серьезная вещь и большая нагрузка. Это будут колоссальные экономические потери и биологическая угроза. Остается только надеяться, что к нам эта инфекция не придет. Сейчас и без того слишком много проблем с коронавирусом, и неизвестно, когда станет легче», — предупредил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что птичий грипп был выявлен на территории шести японских префектур. В связи с этим в регионах в совокупности были забиты более 2 млн кур.