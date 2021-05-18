Оторванный защитный люк к светофору примотали скотчем Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Московском (Тюменский район Тюменской области) власти отремонтировали дефект светофора обмотав его скотчем. Об этом жители рассказали в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». В администрации пояснили, что использовали скотч, чтобы защитить горожан.

«В Московском поселке администрация отремонтировала светофор с помощью скотча», — такой пост появился в группе «Наш Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». На фото к публикации видно, что от объекта оторвали защитный люк. Власти прикрепили его обратно с помощью клейкой ленты.

Глава Московского муниципального образования Михаил Захаров пояснил URA.RU выбор такого способа ремонта. По его словам, решение временное. Скотч применили, чтобы оградить жителей от торчащих проводов. «Светофор не так давно был передан на наш баланс управлением автомобильных дорог. Деньги на комплексный ремонт предусмотрены не были. По объекту есть и другие проблемы, будем их решать. Что касается люка, то его оторвали неизвестные, мы его заменим», — рассказал URA.RU Захаров. Он добавил, что на то, чтобы купить нужную запчасть, понадобится время.

Фото: группа «Наш Столичный | Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте»