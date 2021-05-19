Бывшая компания Дерипаски сменит название

Новое название «Русала» будет отражать стремление к экологическому прогрессу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская алюминиевая компания «Русал», ранее подконтрольная российскому олигарху Олегу Дерипаске, планирует сменить свое название. Это будет продолжением стратегических преобразований, сообщается на официальном сайте.

«Логичным продолжением этих изменений является предложение менеджмента о смене названия компании с Русала на AL+. Совет директоров Русала включил вопрос о смене наименования в повестку дня годового собрания акционеров 24 июня 2021 г. Новое имя AL+ является воплощением ключевых ценностей и приоритета экологического прогресса в стратегии компании», — говорится в пресс-релизе.

«Русал» планирует укреплять свои позиции области производства алюминия с низким углеродным следом. Активы с более высоким углеродным следом будут выделены в отдельную структуру.

Ранее СМИ сообщали, что «Русал» не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2020 год. Эти средства компания планирует направить на экологическую модернизацию. Стоимость активов «Русала» достигли исторического максимума из-за подорожания алюминия. По итогу торгов в начале мая цена акции на Мосбирже достигла до 55,695 рубля за бумагу, сообщает Nation News.