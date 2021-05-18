СМИ: компания Дерипаски не будет платить дивиденды за 2020 год

Компания «Русал» Олега Дерипаски потратит деньги на экологическую модернизацию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Подконтрольная российскому олигарху Олегу Дерипаске компания «Русал» не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2020 год. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Русал» решил не выплачивать дивиденды за 2020 год. Направит средства на экологическую модернизацию», — заявил ТАСС инсайдер. Денежные суммы, которые полагаются акционерам алюминиевой компании, собеседник не уточнил.

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности в 2020 году снизилась на 20,9%. После публикации данных акции компании упали на 6%.

Также «Русал» предположил сменить команду менеджеров «Норникеля», в котором структура Дерипаски владеет частью акций, пишет RT. За последний год на площадках «Норникеля» дважды случился разлив нефтепродуктов: в 2020 году экологическая катастрофа произошла в Норильске, а в мае 2021 года — в городе Дудинки Красноярского края, передает телеканал 360. За аварию в Норильске «Норникель» выплатил штраф в 146,2 миллиарда рублей.