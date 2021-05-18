18 мая 2021
17 мая 2021

Глава «ЛУКОЙЛа» едет в ЯНАО. Источник назвал причины визита

© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, лукойл, фирменная эмблема
Обсуждаются три возможные причины визита Фото:

В Салехард 20 мая приезжает руководство «ЛУКОЙЛа», в том числе президент компании Вагит Алекперов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах ЯНАО.

«Причин [для приезда] несколько. Возможно, сайт компании переполнился от жалоб на единственную заправку „ЛУКОЙЛа“ в столице ЯНАО и руководство решило выяснить, куда уходят их деньги. Также есть информация, что компания будет открывать АЗС на дороге Салехард-Надым, и едет обсуждать этот вопрос», — рассказывает собеседник.

Кроме того, в политэлитах говорят о том, что в Салехард может зайти конкурент «ЛУКОЙЛа». Инсайдер предполагает — руководство едет обсуждать и этот вопрос. В пресс-службу компании и правительство ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.

Окружную столицу в последнее время часто посещают высокопоставленные лица. Ранее URA.RU сообщало о приезде vip-делегации, в составе которой были два экс-губернатора региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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