Лидер КПРФ призвал российские власти к диалогу с оппозицией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти боятся оппозиционных заявлений, поэтому пытаются сажать в тюрьму неугодных. Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на ситуацию с политологом Николаем Платошкиным, которого осудили на пять лет за призывы к массовым беспорядкам.

19 мая Платошкина приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 700 тысяч рублей за подстрекательство к массовым беспорядкам и распространении фейковой информации в интернете. На своем youtube-канале политолог критиковал поправки в Конституцию, призывал зрителей выходить на митинги за отставку правительства и президента. Также он сам выражал готовность участвовать в выборах в 2024 году.

Зюганов призвал Платошкина подавать апелляцию и заявил, что партия коммунистов его поддержит. «С неугодными нельзя расправляться — как бы власти к кому ни относились, за слова нельзя сажать в тюрьму. С идеями борются другими идеями — более убедительными, более грамотными и справедливыми. Но под рубаху власти забрался какой-то болезненный страх, и вместо полноценного диалога она пытается любой ценой заткнуть оппонентам рот», — поделился Зюганов в интервью «Свободной прессе».

Ранее в партии КПРФ произошел конфликт из-за Алексея Навального. Депутат Госдумы от коммунистов Валерий Рашкин выражал симпатии к оппозиционеру. За это парламентарию пригрозили выводом из руководящих органов партии.