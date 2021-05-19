Политолога, желающего сменить Путина, осудили на 5 лет

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Николая Платошкина признали виновным в подстрекательстве к массовым беспорядкам Фото:

Российского политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина приговорили к пяти годам лишения свободы условно за призывы к массовым беспорядкам. Коммунист также выражал свое желание участвовать в президентских выборах

«Политолог Платошкин получил 5 лет условно и штраф 700 тысяч рублей за склонение к массовым беспорядкам», — передает РИА «Новости» из зала суда. Ранее сторона обвинения требовала приговорить политолога к шести годам колонии.

Лидера движения «За новый социализм» признали виновным в подстрекательстве к массовым беспорядкам и распространении фейковой информации в интернете. На своем youtube-канале Платошкин критиковал поправки в Конституцию, призывал зрителей выходить на митинги за отставку правительства и президента. На защиту политолога-коммуниста вставал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Также Платошкин выражал свои намерения участвовать в президентских выборах в 2024 году. Он уверен, что его поддержали бы участники движения «За новый социализм» и партия КПРФ. Кроме этого, политолог часто снимается в политических шоу на ТВ в качестве эксперта, уточняет деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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