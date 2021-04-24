О переизбрании Рашкина в ЦК КПРФ сообщает саратовский депутат ГД Ольга Алимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На съезде КПРФ переизбраны руководящие органы партии. Первым зампредом ЦК стал депутат Госдумы Юрий Афонин, считающийся возможным преемником Геннадия Зюганова.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин сохранил свои позиции в партии, несмотря на обвинения в связи с несистемной оппозицией. «По предложению Г.А.Зюганова первыми заместителями Председателя ЦК КПРФ избраны И. Мельников, Ю.Афонин. Зам. председателями — В.Кашин, Д. Новиков, Л.Калашников», — написал в своем telegram секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

О переизбрании Рашкина в ЦК КПРФ сообщает саратовский депутат ГД Ольга Алимова. «Завершилось тайное голосование, все предложенные кандидатуры избраны! От Саратовской области членами ЦК избраны Алимова О. Н., Анидалов А. Ю, кандидатами в члены ЦК Бондаренко Н. Н., Буланов Д. А., Подсевалов С. Д. Избраны также Зюганов Г. А., Афонин Ю. В., Левченко С. Г., Новиков Д. Г., Рашкин В. Ф. Начинает работу Пленум ЦК КПРФ», — написала Алимова.

Ранее Геннадия Зюганова переизбрали лидером КПРФ на новый пятилетний срок. По одной из версий, сменить его на посту главы партии мог Афонин, но в итоге этого не произошло. Рашкина могли наказать и вывести из руководящих органов партии за сотрудничество с Алексеем Навальным.