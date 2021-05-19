Кардиолог развеял главные мифы о кофе

Людям, страдающим повышенным давлением, не нужно отказываться от употребления кофе. Напиток оказывает незначительное влияние на пациентов с гипертонией, заявил доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.
«Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе, то есть до получаса максимально», — заявил Шугушев в интервью радио Sputnik. Он отметил, что обычно давление повышается на 10-15 миллиметров ртутного столба.
В то же время свежемолотый кофе оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, подчеркнул кардиолог. «Доказано, что употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а это самый главный момент при высоком давлении», — отметил он. По рекомендациям врача, людям старше 65 лет нужно обязательно разбавлять напиток молоком, чтобы избежать развития остеопороза.
Ранее врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян заявил, что из напитков самым вредным для эмали зубов является не кофе, а зеленый чай. Однако если злоупотреблять кофе — пить несколько чашек в день, эмаль потемнеет сильнее.
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