Врач назвал напитки, вредные для зубов

Из ежедневно употребляемых напитков, вопреки популярному мнению, самым вредным для эмали зубов является не кофе, а зеленый чай. Такую информацию сообщает врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян.
«Если сравнивать черный чай, зеленый чай и кофе, то наиболее сильно окрашивать эмаль будет зеленый чай, поскольку там наибольшее количество кофеина. От зеленого чая гораздо сильнее образуется налет, чем от кофе», — приводит его слова «Ридус».
Однако если злоупотреблять кофе — пить несколько чашек в день, эмаль потемнеет сильнее. «От одной чашки вреда для цвета зубов не будет в том случае, если соблюдается гигиена», — пояснил стоматолог.
К истончению эмали и даже к ее потере приводит также частое употребление свежих или кислых фруктов, соков и фрешей. Пагубнее всего органические кислоты действуют на шейки зубов. При этом вреда от съеденного раз в день кислого фрукта — яблока или апельсина — не будет, считают стоматологи.
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