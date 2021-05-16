16 мая 2021

Врач назвал напитки, вредные для зубов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
Цвет зубов будет в норме, если соблюдать гигиену Фото:

Из ежедневно употребляемых напитков, вопреки популярному мнению, самым вредным для эмали зубов является не кофе, а зеленый чай. Такую информацию сообщает врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян.

«Если сравнивать черный чай, зеленый чай и кофе, то наиболее сильно окрашивать эмаль будет зеленый чай, поскольку там наибольшее количество кофеина. От зеленого чая гораздо сильнее образуется налет, чем от кофе», — приводит его слова «Ридус».

Однако если злоупотреблять кофе — пить несколько чашек в день, эмаль потемнеет сильнее. «От одной чашки вреда для цвета зубов не будет в том случае, если соблюдается гигиена», — пояснил стоматолог.

К истончению эмали и даже к ее потере приводит также частое употребление свежих или кислых фруктов, соков и фрешей. Пагубнее всего органические кислоты действуют на шейки зубов. При этом вреда от съеденного раз в день кислого фрукта — яблока или апельсина — не будет, считают стоматологи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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