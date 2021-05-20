Родные подростка, оскорбившего Кадырова, принесли извинения

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Подросток назвал Кадырова «шайтаном» Фото:

Родственники подростка, который оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова, принесли свои извинения. Видеозапись опубликовали в соцсетях.

Ранее 15-летний подросток из Дагестана, который живет в городе Чехов Подмосковья, написал оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова. «Ты не человек, ты просто „шайтан“», — заявил мальчик в адрес главы Чечни. Кадыров в ответ попросил прислать свои данные и сказал: «Посмотрим, кто из нас „шайтан“», сообщает RT.

«Я прошу прощения за неправильное воспитание 15-летнего сына, за то что не смог вырастить достойного сына», — сказал отец мальчика, видео опубликовали в instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный». Также видео с извинениями записали и другие родственники подростка.

Ранее Кадыров сказал, что может отказаться от участия в выборах в 2021 году после изучения общественного мнения. Глава Чечни не будет выдвигать свою кандидатуру, если будут против хотя бы несколько процентов жителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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