Глава Чечни Рамзан Кадыров примет решение об участии в сентябрьских выборах после изучения общественного мнения. Если против его кандидатуры будут выступать хоть несколько процентов жителей республики, он откажется от поста. Об этом заявил сам политик.
«Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — цитирует Кадырова «Грозный Информ».
Он отметил, что «Единой России» необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением избирателей. Именно поэтому он хочет принять решение лишь после изучения общественного мнения. Кадыров подчеркнул, что от результатов выборов зависит будущее республики и всей страны.
Единый день голосования в РФ состоятся 19 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе — по спискам партий и одномандатным округам. По предварительной информации ЦИК РФ, в десяти регионах страны голосование может пройти в дистанционном режиме. В частности, будут выбраны Глава Чечни, депутаты Госдумы, Парламента республики, Грозненской городской Думы, а также в городских поселений.
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