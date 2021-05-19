Администрация Нижнесергинского района незаконно выделила землю под мусорный полигон. Ущерб превысил 1 млрд рублей Фото: URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении администрации Нижнесергинского района (Свердловская область) по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Документ имеется в распоряжении URA.RU. Чиновники предоставили в аренду ИП Постика Сергею Михайловичу полигон для размещения твердых бытовых отходов (ТБО).

При этом, по мнению и. о. главы следственного отдела по городу Ревде Александра Рудя, чиновники в нарушение «установленного Лесным кодексом, Гражданским кодексом и Земельным кодексом порядка вышли за пределы полномочий». Это повлекло существенное нарушение прав граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие и нанесло ущерб лесному фонду в сумме более 1 миллиарда рублей, считает следствие.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области от комментариев воздержались. В администрации Нижнесеринского района на звонок корреспондента не ответили ни по одному из опубликованных на сайте телефонов. Контакты ИП Постика на момент публикации установить не удалось. Редакция готова опубликовать точку зрения сторон конфликта.

URA.RU

URA.RU

URA.RU