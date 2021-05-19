Задержанный ФСБ челябинский силовик признал вину

Суд ограничился мягким приговором магнитогорскому офицеру полиции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник отдела полиции «Левобережный» (Магнитогорск) Антон Романов добровольно признался в превышении должностных полномочий. В связи с этим вынесенный судом приговор оказался сравнительно мягким, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«Романов вину признал и заключил досудебное соглашение. В итоге суд ограничился наложением штрафа в 40 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Подполковник полиции Романов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в феврале. По данным следствия, в апреле 2020 года он приказал подчиненным не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую.

Романова поместили в СИЗО, отстранили от службы и возбудили в отношении него дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)». В феврале магнитогорский суд по ходатайству следствия разрешил перевести его под домашний арест.