19 мая 2021

Задержанный ФСБ челябинский силовик признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд ограничился мягким приговором магнитогорскому офицеру полиции (архивное фото) Фото:

Бывший начальник отдела полиции «Левобережный» (Магнитогорск) Антон Романов добровольно признался в превышении должностных полномочий. В связи с этим вынесенный судом приговор оказался сравнительно мягким, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«Романов вину признал и заключил досудебное соглашение. В итоге суд ограничился наложением штрафа в 40 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Подполковник полиции Романов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в феврале. По данным следствия, в апреле 2020 года он приказал подчиненным не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую.

Романова поместили в СИЗО, отстранили от службы и возбудили в отношении него дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)». В феврале магнитогорский суд по ходатайству следствия разрешил перевести его под домашний арест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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