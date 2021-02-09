ФСБ задержала высокопоставленного челябинского полицейского

Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения (фото их архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске задержали начальника отдела полиции «Левобережный» подполковника Антона Романова, сообщили URA.RU в СУ СКР по Челябинской области. По версии следствия, силовик пытался спасти от уголовного дела знакомую, но его действия выявили сотрудники ФСБ.

«В апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к уголовной ответственности своей знакомой. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, которые совместно с управлением собственной безопасности ГУ МВД по области осуществляют оперативное сопровождение по делу.

«По данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.