11 февраля 2021

Челябинского силовика, задержанного ФСБ, отправили домой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., автозак, полиция
Суд принял решение по челябинскому силовику, задержанному ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальника отдела полиции «Левобережный» Магнитогорска (Челябинская область) подполковника Антона Романова отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Силовик пытался спасти знакомую от уголовного преследования.

«Следствие вышло в суд с ходатайством о домашнем аресте. Суд это ходатайство поддержал», — заявил URA.RU источник. Дело рассматривается в Орджоникидзевском районном суде, на Романова надели электронный браслет.

По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к уголовной ответственности своей знакомой. Преступление выявили сотрудники областного УФСБ, которые совместно с управлением собственной безопасности ГУ МВД региона осуществляют оперативное сопровождение по делу. В отношении силовика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщили URA.RU в полицейском главке региона, Романов временно отстранен от должности. Если его вина подтвердится, то он будет уволен. Получить комментарий в Орджоникидзевском следственном отделе URA.RU не удалось. В пресс-службе следственного управления СКР по региону сообщили, что у них такой информации нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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