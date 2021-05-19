19 мая 2021
18 мая 2021

Житель ХМАО сделал работу за силовиков и обвинил их в бездействии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
Житель Сургута больше месяца ждал, пока найдут скрывшегося с места ДТП нарушителя, но нашел его самостоятельно Фото:

Житель Сургута обвинил полицейских в беспомощности после того, как самостоятельно нашел скрывшегося участника ДТП. Несмотря на это, по его словам, силовики не могут найти нарушителя. Пост об этом написал юрист Сергей Иванов в соцсетях.

«Всю информацию, от ФИО нарушителя, номера телефона его и его жены, место его жительства и регистрации, а также саму машину, передали ГИБДД. И даже после этого они не могут его найти. Инспектор группы розыска все еще сделать ничего не может! Или не хочет? Может ему заплатили, чтобы инспектор розыска не сильно и искал нарушителя?» — написал Сергей Иванов в паблике «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту объяснили, что водитель нашел не того человека. «В ходе проверки, причастность именно этого гражданина, которого нашел потерпевший, не подтверждается. При этом дело не закрыто и работа по нему продолжается», — ответили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейских обвинили в сговоре с владельцем штрафстоянки. Он не мог забрать эвакуированную машину по вине полицейских, а руководство стоянки отказывалось выдавать автомобиль, из-за чего мужчине пришлось оплатить дополнительное время.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...