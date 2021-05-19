Житель ХМАО сделал работу за силовиков и обвинил их в бездействии

Житель Сургута больше месяца ждал, пока найдут скрывшегося с места ДТП нарушителя, но нашел его самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Сургута обвинил полицейских в беспомощности после того, как самостоятельно нашел скрывшегося участника ДТП. Несмотря на это, по его словам, силовики не могут найти нарушителя. Пост об этом написал юрист Сергей Иванов в соцсетях.

«Всю информацию, от ФИО нарушителя, номера телефона его и его жены, место его жительства и регистрации, а также саму машину, передали ГИБДД. И даже после этого они не могут его найти. Инспектор группы розыска все еще сделать ничего не может! Или не хочет? Может ему заплатили, чтобы инспектор розыска не сильно и искал нарушителя?» — написал Сергей Иванов в паблике «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту объяснили, что водитель нашел не того человека. «В ходе проверки, причастность именно этого гражданина, которого нашел потерпевший, не подтверждается. При этом дело не закрыто и работа по нему продолжается», — ответили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейских обвинили в сговоре с владельцем штрафстоянки. Он не мог забрать эвакуированную машину по вине полицейских, а руководство стоянки отказывалось выдавать автомобиль, из-за чего мужчине пришлось оплатить дополнительное время.