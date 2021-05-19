Единороссы заинтересованы в максимальном участии югорчан в голосовании по комфортной городской среде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональное руководство «Единой России» обязало участников праймериз выкладывать в социальных сетях посты с призывами к избирателям о необходимости голосования на специальном сайте в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом URA.RU сообщил один из представителей регионального политического истеблишмента.

«В рамках нацпроекта есть такая программа „Федеральная комфортная городская среда“. У каждого из регионов есть возможность получить финансирование из госказны на создание общественных пространств, парков и других точек притяжения. Для этого необходимо, чтобы до конца мая жители набрали необходимое количество голосов на специальном сайте. В Югре пока с этим есть проблемы. Поэтому было принято решение о том, чтобы подключить к этому участников праймериз. Каждый должен выложить в сеть не менее четырех постов на эту тему до конца мая», — сообщил инсайдер.

Подобный пост появился уже в аккаунте в Instagram у вице-губернатора ХМАО Вадима Шувалова, где он рассказывает о своей поездке в Покачи. «Если вы хотите преобразить свой город, подключайтесь к общественным обсуждениям. В голосовании по проектам благоустройства участвует 16 муниципалитетов округа Оно продлится до 30 мая, так что поспешите», — написано в сообщении вице-губернатора ХМАО. Сам Шувалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Глава исполкома ХМАО Александр Зеленский также не взял трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что на закрытом семинаре участников праймериз «Единой России» в ХМАО проинструктировали, как вести социальные сети. Им запретили выкладывать посты, где на фото фигурировали бы элементы роскошной жизни.