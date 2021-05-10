Руководство югорского отделения «ЕР» провело семинар для участников праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Участникам праймериз «Единой России» запретили выкладывать в соцсети предметы роскоши. Речь об этом зашла на секретном семинаре, который был посвящен различным аспектам ведения избирательной кампании в ходе предварительного голосования. О его содержании URA.RU рассказали участники мероприятия.

«Во время обучения запретили снимать видео и записывать аудио. Была возможность только делать пометки в блокноте. Дали установку — удалить из соцсетей фото с предметами роскоши, чтобы не было икры, дорогих машин и так далее. Надо быть ближе к народу. Использовать в постах человеческий язык, избегать канцеляризмов», — рассказал участник семинара.

Другой участник предварительного голосования сообщил, что фаворитам праймериз были даны особые указания. «Партийное руководство сразу сказало, что после победы на праймериз начинается настоящая избирательная кампания. И в течение лета придется много общаться жителями. Кто к этому не готов, пусть лучше сейчас снимает свою кандидатуру», — рассказал собеседник URA.RU. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО праймериз «Единой России» должен пройти в конкурентной партийной борьбе. Такие установки были даны федеральным центром в преддверии предстоящих осенних выборов.