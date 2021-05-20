Россиян, не следящих за своим здоровьем, предложили штрафовать

Россиян хотят обязать следить за здоровьем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россиян, которые систематически не следят за своим здоровьем, необходимо штрафовать. С таким предложением выступила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», — приводит «Интерфакс» слова Раковой. Так хотят обезопасить добросовестных граждан. По словам Раковой, необходимо работать над тем, чтобы у человека были обязательства, если он не хочет следить за здоровьем.

Ранее стало известно, за какие медицинские услуги не нужно платить. В ОМС уже входит: удаление зубов, анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии, определение гормонов щитовидной железы, лекарственные препараты, если пациент находится в стационаре, расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры, ЭКО, массаж независимо от возраста, лечение депрессии.