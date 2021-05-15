15 мая 2021

Юрист назвал медицинские услуги, за которые не нужно платить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Многие платные услуги, предлагаемые в больницах и поликлиниках, на самом деле бесплатные. Фото:

Больным часто предлагают оплатить медицинские услуги, которые входят в ОМС. Специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко рассказала, за что не нужно платить в больницах и поликлиниках и куда обращаться с жалобами.

«Неотложная помощь должна быть оказана пациенту не позднее 2-х часов с момента обращения, врач терапевт, педиатр или семейный врач должны принять больного не позднее, чем через 24 часа, а врачи-специалисты не позднее, чем через 14 дней», — пишет «Прайм», ссылаясь на юриста. «Срок ожидания диагностических исследований (УЗИ, рентген, маммография и т. д.) не может превышать 2-х недель, КТ, МРТ — 1 месяца, для пациентов с онкологическими заболеваниями — 14 дней», — рассказала Гриценко изданию. По ее словам, эти сроки часто нарушаются и пациентам предлагают ускорить ожидание за деньги. Пожаловаться на это можно в страховую компанию, которая выдавала ОМС, в городской департамент здравоохранения или в Минздрав РФ.

Также не все пациенты знают, что следующие услуги уже оплачены из фонда ОМС и второй раз за них платить не надо:

  • Удаление зубов;
  • Анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии.
  • Определение гормонов щитовидной железы;
  • Лекарственные препараты, если пациент находится в стационаре;
  • Расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах;
  • Физиопроцедуры;
  • ЭКО;
  • Массаж независимо от возраста;
  • Лечение депрессии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...