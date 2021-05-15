Юрист назвал медицинские услуги, за которые не нужно платить

Многие платные услуги, предлагаемые в больницах и поликлиниках, на самом деле бесплатные. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Больным часто предлагают оплатить медицинские услуги, которые входят в ОМС. Специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко рассказала, за что не нужно платить в больницах и поликлиниках и куда обращаться с жалобами.

«Неотложная помощь должна быть оказана пациенту не позднее 2-х часов с момента обращения, врач терапевт, педиатр или семейный врач должны принять больного не позднее, чем через 24 часа, а врачи-специалисты не позднее, чем через 14 дней», — пишет «Прайм», ссылаясь на юриста. «Срок ожидания диагностических исследований (УЗИ, рентген, маммография и т. д.) не может превышать 2-х недель, КТ, МРТ — 1 месяца, для пациентов с онкологическими заболеваниями — 14 дней», — рассказала Гриценко изданию. По ее словам, эти сроки часто нарушаются и пациентам предлагают ускорить ожидание за деньги. Пожаловаться на это можно в страховую компанию, которая выдавала ОМС, в городской департамент здравоохранения или в Минздрав РФ.

Также не все пациенты знают, что следующие услуги уже оплачены из фонда ОМС и второй раз за них платить не надо:

Удаление зубов;

Анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии.

Определение гормонов щитовидной железы;

Лекарственные препараты, если пациент находится в стационаре;

Расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах;

Физиопроцедуры;

ЭКО;

Массаж независимо от возраста;

Лечение депрессии.