Пермских студентов отправят на изготовление фанеры

С июля студенты ПГАТУ будут проходить практику на производстве фанеры Фото: Ася Бронникова

Пермских студентов отправят на лето на производство фанеры. Речь идет о студентах Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ), которые таким образом будут проходить стажировку в компании «Свеза». Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Представители вуза и предприятия договорились о совместных проектах в области подготовки кадров», — сказано на сайте. Сейчас идет набор студентов для прохождения летней практики на производственной площадке предприятия.

«У учащихся будут индивидуальные задания на производстве от научных руководителей, которые они должны будут выполнить. По итогу этих результатов этих заданий студенты должны будут написать курсовые и дипломные работы», — сообщили в отделе практик и стажировок ПГАТУ корреспонденту URA.RU.

В компании «Свеза» по всей стране реализовано более 180 проектов со стажерами и трудоустроено около 50 студентов в 2020 году. Об этом сообщается на сайте компании. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что такая связка образования и реального сектора экономики позволит обеспечить промышленность высококвалифицированными кадрами и повысить темпы развития индустрии», — отмечается на сайте правительства края.