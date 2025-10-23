Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Минстрой рассказал, что происходит в новом здании Пермской галереи

Минстрой: в новом здании Пермской галереи проходят завершающие работы
23 октября 2025 в 10:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Здание готовят к проверкам

Здание готовят к проверкам

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новое здание Пермской художественной галереи готовят к итоговым проверкам. О том, на каком этапе находится завершение объекта рассказали в краевом министерстве строительства.

«В новом здании Пермской художественной галереи устанавливают мебель, настраивают оборудование, освещение, климат-системы. Подрядчик готовится к итоговым проверкам перед вводом объекта в эксплуатацию», — пишет Business Class со ссылкой на минстрой.

В ведомстве уточнили, что для прохождения проверок продлили разрешение на строительство. Новый документ был выдан 9 сентября. О дате завершения работ и открытии нового здания не сообщается.

Продолжение после рекламы

Новое здание Пермской художественной галереи расположено на улице Советская, 1, корпус 5. Общая площадь помещения будет в семь раз больше предыдущего. Ранее URA.RU рассказало, что в новом здании уже завершен монтаж первой выставки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал