Минстрой рассказал, что происходит в новом здании Пермской галереи

Здание готовят к проверкам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новое здание Пермской художественной галереи готовят к итоговым проверкам. О том, на каком этапе находится завершение объекта рассказали в краевом министерстве строительства.

«В новом здании Пермской художественной галереи устанавливают мебель, настраивают оборудование, освещение, климат-системы. Подрядчик готовится к итоговым проверкам перед вводом объекта в эксплуатацию», — пишет Business Class со ссылкой на минстрой.

В ведомстве уточнили, что для прохождения проверок продлили разрешение на строительство. Новый документ был выдан 9 сентября. О дате завершения работ и открытии нового здания не сообщается.

