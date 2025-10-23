Минстрой рассказал, что происходит в новом здании Пермской галереи
Здание готовят к проверкам
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Новое здание Пермской художественной галереи готовят к итоговым проверкам. О том, на каком этапе находится завершение объекта рассказали в краевом министерстве строительства.
«В новом здании Пермской художественной галереи устанавливают мебель, настраивают оборудование, освещение, климат-системы. Подрядчик готовится к итоговым проверкам перед вводом объекта в эксплуатацию», — пишет Business Class со ссылкой на минстрой.
В ведомстве уточнили, что для прохождения проверок продлили разрешение на строительство. Новый документ был выдан 9 сентября. О дате завершения работ и открытии нового здания не сообщается.
Новое здание Пермской художественной галереи расположено на улице Советская, 1, корпус 5. Общая площадь помещения будет в семь раз больше предыдущего. Ранее URA.RU рассказало, что в новом здании уже завершен монтаж первой выставки.
