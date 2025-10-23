Пермский Театр-Театр номинирован на международную архитектурную премию
Театр-Театр отметили за декорации
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Три спектакля пермского академического Театра-Театра попали в список номинантов VIII международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Эксперты отмтили декорации к спектаклям ТТ «Женитьба», «Идиот» и «Мороз».
«VIII Международная архитектурно-дизайнерская премия „Золотой Трезини“ объявила номинантов. Среди лучших реализованных проектов театральной декорации отмечены наши „Женитьба“, „Идиот“ и „Мороз“», — сообщается в соцсетях ТТ.
Премия «Золотой Трезини» присуждается за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства. Работы лауреатов премии пополняют фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга и ежегодно экспонируются на выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.
