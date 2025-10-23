Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Пермский Театр-Театр номинирован на международную архитектурную премию

Пермский Театр-Театр претендует на премию «Золотой Трезини»
23 октября 2025 в 10:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Театр-Театр отметили за декорации

Театр-Театр отметили за декорации

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Три спектакля пермского академического Театра-Театра попали в список номинантов VIII международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Эксперты отмтили декорации к спектаклям ТТ «Женитьба», «Идиот» и «Мороз».

«VIII Международная архитектурно-дизайнерская премия „Золотой Трезини“ объявила номинантов. Среди лучших реализованных проектов театральной декорации отмечены наши „Женитьба“, „Идиот“ и „Мороз“», — сообщается в соцсетях ТТ.

Премия «Золотой Трезини» присуждается за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства. Работы лауреатов премии пополняют фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга и ежегодно экспонируются на выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал