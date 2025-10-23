Пермский Театр-Театр номинирован на международную архитектурную премию

Театр-Театр отметили за декорации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Три спектакля пермского академического Театра-Театра попали в список номинантов VIII международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Эксперты отмтили декорации к спектаклям ТТ «Женитьба», «Идиот» и «Мороз».

«VIII Международная архитектурно-дизайнерская премия „Золотой Трезини“ объявила номинантов. Среди лучших реализованных проектов театральной декорации отмечены наши „Женитьба“, „Идиот“ и „Мороз“», — сообщается в соцсетях ТТ.