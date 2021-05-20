«Почта России» готовится продавать вино

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Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, машина, почта россии, автомобиль, доставка писем
Алкогольный оборот почтового оператора может быть оценен в 100 млрд рублей к 2025 году Фото:

«Почта России» будет продавать российские вина через свои онлайн-ресурсы. Такой эксперимент может начаться уже этим летом в Москве и Мордовии.

«Провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО „Почта России“, правительству и почтовому оператору в начале апреля поручил президент [РФ] Владимир Путин», — пишет РБК со ссылкой на материалы «Почты России». Если проект будет легализован, то к 2025 году «алкогольный» оборот почтового оператора оценен в 100 млрд рублей.

Как сообщает источник издания, проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов. Заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скаткин подтвердил изданию, что «Почта России» действительно входит в рабочую группу по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Сейчас прорабатываются технические параметры решения.

Недавно против легализации онлайн-продажи алкоголя выступило Министерство здравоохранения. Отзыв к проекту также подготовило МВД. Минфин решил не узаконивать онлайн-торговлю, посчитав это неактуальным. Поэтому проект не будут рассматривать в Госдуме, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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