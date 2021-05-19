19 мая 2021
18 мая 2021

Тюменцам придется доплатить, чтобы получить кэшбек за отдых детей

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, ребенок, семья, родители, воздушный шарик, прогулка в парке
Чтобы получить кэшбэк, родители заплатят за услуги «Сбербанка» Фото:

Чтобы получить кэшбэк на покупку путевок в детские лагеря Тюменской области, жителям придется отдать на 1,6% больше установленной цены. Об этом URA.RU рассказала президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения региона «Мы вместе» Лариса Шилова. Новую программу кэшбэка в своем послании анонсировал президент России.

«Практически все тюменские лагеря вошли в систему кэшбэка. У нас подписан договор на электронный эквайринг (банковское обслуживание операций — прим.ред.) со „Сбербанком“. Ставка составит 1,6%», — рассказала URA.RU президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения региона «Мы вместе» Лариса Шилова.

По ее словам, эта самая низкая ставка в стране. Такую наценку придется оплатить родителям, желающим получить возврат 50% стоимости путевки. В остальном, по заверению Шиловой, администрации лагерей не будут поднимать цену на отдых.

Ранее программу кэшбэка на путевки в летние лагеря в своем послании анонсировал президент России Владимир Путин. Чтобы получить возврат, оплата должна быть произведена по карте «Мир».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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