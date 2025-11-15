Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Тобольске школьника госпитализировали после ДТП с иномаркой. Фото

15 ноября 2025 в 10:04
Авария произошла в седьмом микрорайоне, около дома 48

Авария произошла в седьмом микрорайоне, около дома 48

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) 12-летний школьник попал под колеса автомобиля «Geely» в седьмом микрорайоне города, у дома 48. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в telegram-канале.

«12-летний школьник сбит вчера автомобилем „Geely“ в Тобольске. ДТП произошло в седьмом микрорайоне, напротив дома 48. По предварительным данным, мальчик выбежал из-за стоящего автомобиля», — пишет пресс-служба.

Водитель иномарки не успел среагировать на внезапное появление ребенка на дороге. В итоге школьник получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Место происшествия

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что на 75-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск 11 ноября сгорел грузовик. В результате пожара пострадал один человек.

