Авария произошла в седьмом микрорайоне, около дома 48 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) 12-летний школьник попал под колеса автомобиля «Geely» в седьмом микрорайоне города, у дома 48. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в telegram-канале.

«12-летний школьник сбит вчера автомобилем „Geely“ в Тобольске. ДТП произошло в седьмом микрорайоне, напротив дома 48. По предварительным данным, мальчик выбежал из-за стоящего автомобиля», — пишет пресс-служба.

Водитель иномарки не успел среагировать на внезапное появление ребенка на дороге. В итоге школьник получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.

1/2 Место происшествия Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области